Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих

Государственная дума в окончательном чтении поддержала правительственный законопроект о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных за совершение коррупционных преступлений. Депутаты поддержали данную законодательную инициативу единогласно, отдав за него 416 голосов, передает корреспондент РБК.

В соответствии с принятыми поправками, в целом ряде законов (о прокуратуре, о таможенной, военной службе, государственной, муниципальной службе, о Следственном комитете, о службе в органах внутренних дел и других) прописываются «нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр».

С 2012 года по 2015 год за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов в связи с утратой доверия были уволены около 1,2 тыс. человек, говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не должны быть вновь допущены до госслужбы. Поскольку в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора, а сведения о взысканиях — нет, возникает риск, что при последующем трудоустройстве информация об увольнении в связи с утратой доверия будет скрыта претендентом, объясняют авторы логику законопроекта.

Порядок включения в этот список и исключения из него, а также его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться кабмином. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, увольнение в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонар­ушения — недостаточн­ая мера воздействия на «нечистых на руку» чиновников». Он напомнил, что у «коррупционеров, лишившихся должности в одном государствен­ном органе или органе местного самоуправ­ления, была возможность трудоустраиваться в другое место».

Пискарев убежден, что реестр «значительно облегчит работу кадровых под­разделений в части формирования общего представления о кандидате на замещаемую должность, что отнюдь не исключает обязательности проведения проверочных мероприятий при трудоустростве».

В последние годы от своих должностей были отстранены ряд губернаторов, утративших доверие. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева «в связи с утратой доверия». С такой же формулировкой в 2016 году свои посты​ потеряли кировский глава Никита Белых и министр экономического развития России Алексей Улюкаев.