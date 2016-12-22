Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,95 56,45 EUR Нал. 64,04 63,43 USD Бирж. 56,69 +0,16 EUR Бирж. 63,54 -0,24 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1886,37 +0,87% РТС 1048,29 +0,68% Brent 49,72 -0,50% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7514,66 -0,14%
Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих
Лента новостей
Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами 14:11, Политика В Турции задержали главу местного отделения Amnesty International 14:11, Политика Глава Shell — РБК: «Наши планы в России достаточно амбициозны» 14:07, Интервью Чайка заявил о возможном признании нежелательными 22 организаций 14:06, Общество Кремль ответил на предложение Кудрина сократить число чиновников на треть 14:01, Политика WSJ узнала о возможности выкупа Россией акций «Роснефти» у Катара 13:50, Бизнес В Саратове отменили обязывающий сообщать о беременных школьницах приказ 13:49, Политика Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза» 13:49, Общество В Кремле прокомментировали теракты в Тегеране 13:41, Политика «Дочка» РЖД запустила виртуального мобильного оператора TTK Mobile 13:38, Технологии и медиа ​Поезд-тяжеловес сэкономит железным дорогам до 30 млрд руб. в год 13:32, Партнерский материал На Ту-214 с участниками совещания по авиации у Медведева нашли неполадки 13:30, Общество Три европейских клуба предложили рекордную сумму за Роналду 13:27, Спорт Глава Ростуризма призвал прекратить продажу туров с перелетами «ВИМ-Авиа» 13:26, Бизнес «Умный локомотив»: на железной дороге внедряют нейронную сеть 13:23, Партнерский материал Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих 13:13, Политика «МегаФон» первым получит частоты для 5G на объектах чемпионата мира 13:11, Технологии и медиа Почему аналитики предсказали резкое падение цен на жилье в Москве 13:10, Недвижимость Число раненых после нападений в Тегеране возросло до 35 человек 13:04, Политика Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина 13:00, Политика Variety узнал о «типичном американском подарке» Оливера Стоуна Путину 12:48, Политика Сенаторы предложили ужесточить законодательство об иностранных агентах 12:38, Общество ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Тегеране 12:32, Политика Что известно об атаках в Тегеране 12:32, Политика Россияне назвали главные жизненные приоритеты 12:26, Общество МИД заявил о нарушении США международного права при авиаударе в Сирии 12:11, Политика
Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих
Политика, 13:13
0
Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих

Государственная дума в окончательном чтении поддержала правительственный законопроект о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных за совершение коррупционных преступлений. Депутаты поддержали данную законодательную инициативу единогласно, отдав за него 416 голосов, передает корреспондент РБК.

В соответствии с принятыми поправками, в целом ряде законов (о прокуратуре, о таможенной, военной службе, государственной, муниципальной службе, о Следственном комитете, о службе в органах внутренних дел и других) прописываются «нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр».

С 2012 года по 2015 год за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов в связи с утратой доверия были уволены около 1,2 тыс. человек, говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не должны быть вновь допущены до госслужбы. Поскольку в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора, а сведения о взысканиях — нет, возникает риск, что при последующем трудоустройстве информация об увольнении в связи с утратой доверия будет скрыта претендентом, объясняют авторы логику законопроекта.

Порядок включения в этот список и исключения из него, а также его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться кабмином. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, увольнение в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонар­ушения — недостаточн­ая мера воздействия на «нечистых на руку» чиновников». Он напомнил, что у «коррупционеров, лишившихся должности в одном государствен­ном органе или органе местного самоуправ­ления, была возможность трудоустраиваться в другое место».

Пискарев убежден, что реестр «значительно облегчит работу кадровых под­разделений в части формирования общего представления о кандидате на замещаемую должность, что отнюдь не исключает обязательности проведения проверочных мероприятий при трудоустростве».

В последние годы от своих должностей были отстранены ряд губернаторов, утративших доверие. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева «в связи с утратой доверия». С такой же формулировкой в 2016 году свои посты​ потеряли кировский глава Никита Белых и министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Теги: Государственная дума , борьба с коррупцией , Коррупция
Главное
Глава Ростуризма призвал прекратить продажу туров с перелетами «ВИМ-Авиа» Бизнес
Материалы по теме
Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина Политика
Госдума разработает текст присяги на принятие российского гражданства Политика
Госдума заинтересовалась общественным мнением о своей работе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку