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Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
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Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
Политика, 13:00
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Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

Государственная дума решила досрочно прекратить депутатские полномочия теннисиста Марата Сафина. Об этом сообщает «Интерфакс».

О том, что он решил отказаться от депутатского мандата, стало известно 25 мая. По словам Сафина, он принял такое решение, потому что хотел заняться работой в международных спортивных организациях. В Госдуме он был депутатом от партии «Единая Россия» с 2011 года.

По словам зампреда фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, Сафин займет пост советника спикера Госдумы Вячеслава Володина. По словам Исаева, данную должность предложил ему Володин, а теннисист согласился. Он отметил, что Сафин — опытный политик.

В свою очередь теннисист заявил, что «нельзя отказываться» от «таких возможностей» от предложенной должности.

Теги: Госдума , Марат Сафин
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