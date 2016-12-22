МИД заявил о нарушении США международного права при авиаударе в Сирии

Удар коалиции во главе с США по проправительственным силам Сирии нарушает международное право. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Как и наносившийся 18 мая в этом же районе удар, так и нынешний осуществлены в нарушение международного права», — сказал Рябков.
По его словам, мотивировки центрального командования Вооруженных сил США, «мягко говоря, сомнительны», поскольку проправительственные силы в Сирии «не представляли никакой военной угрозы» для сил антитеррористической коалиции. Рябков отметил, что США «пытаются по факту установить режим зон безопасности в тот ключ, который устраивает их».
«Мы предлагаем зоны деэскалации согласовывать, соответствующие наши идеи и предложения были американской стороне сделаны. Но пока реакция Вашингтона недостаточно конструктивна на эти идеи», — заявил Рябков. Он добавил, что удар США имеет негативный эффект как на ситуацию «на земле», так и на политические аспекты развития ситуация в Сирии.Ранее международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по силам, поддерживающим режим Башара Асада в Сирии, сообщал Reuters. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы вновь вошли в созданную по договоренности бесконфликтную зону, используя при этом танки, артиллерию и средства ПВО», — цитирует агентство сообщение американского военного ведомства. Пентагон оценил численность группы сирийских военных в 60 человек.