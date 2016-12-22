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Россияне назвали главные жизненные приоритеты
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Россияне назвали главные жизненные приоритеты
Общество, 12:26
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Россияне назвали главные жизненные приоритеты

Своими главными жизненными приоритетами россияне назвали здоровье, отношения в семье и безопасность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во время исследования опрошенным предложили оценить важность каждой стороны своей жизни. Далее на основе ответов россиян высчитывался общероссийский индекс, при этом он может показывать значения от 100 пунктов до минус 100 пунктов.

Во время опроса такие ответы, как здоровье, отношения в семье и безопасность, набрали максимальные показатели: 99, 98 и 96 пунктов соответственно. Россияне также выделили социальную инфраструктуру и состояние экологии в местах проживания (оба показателя получили по 93 пункта), материальное благосостояние (90 пунктов), общение с близкими и друзьями (89 пунктов), а также достижение поставленных целей (83 пункта).

Меньше всего внимания россияне уделяют карьерному росту (15 пунктов), участию в общественной и политической жизни (8 пунктов), положению в обществе (39 пунктов), творчеству и досугу (оба показателя получили по 46 пунктов). По словам генерального директора фонда ВЦИОМа Константина Абрамова, снижение привлекательности социального статуса и карьеры может говорить о том, что молодые люди не видят таких возможностей для себя и занимаются самореализацией в других областях.

При этом социологи отметили рост внимания россиян к экономической и политической ситуации в стране (с 75 пунктов в 2014 году до 83 пунктов в 2017 году). Также социологи указали на резкое падение значимости климата для россиян (с 77 пунктов в 2014 году до 36 пунктов в 2017 году).

Теги: ВЦИОМ , Опрос , приоритеты
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