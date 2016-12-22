Чистая прибыль Сбербанка за 5 месяцев выросла на 42%

Чистая прибыль Сбербанка в январе—мае 2017 года по результатам финансовой отчетности по РСБУ составила 261,82 млрд руб., что на 42% больше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении банка.

При этом в мае Сбербанк получил 54,8 млрд руб. чистой прибыли, говорится в отчетности. Чистый процентный доход за январь—май составил 476,7 млрд руб., что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, тренд на оживление экономики ведет к возобновлению роста объемов бизнеса банка. «В мае мы выдали клиентам почти 1 трлн руб., несмотря на большое количество праздничных дней. При этом рост выдачи достигнут при сохранении высокого качества портфеля», — сказал он, отметив, что ускорение роста портфеля должно положительно сказаться на эффективности деятельности кредитной организации.

В январе—мае Сбербанк сократил вклады населения по РСБУ на 0,6%, до 11,38 трлн руб. При этом средства юридических лиц в банке снизились с начала года на 4%, составив 5,18 трлн руб. В мае этот показатель увеличился на 1,5%, средства физических лиц сократились на 0,5%. Общий остаток средств клиентов за месяц вырос на 0,2%, до величины 16,56 трлн руб.



Из отчетности также следует, что на 1 июня 2017 года величины базового и основного капиталов банка совпадают и составляют 2500 млрд руб. в силу отсутствия источников добавочного капитала. Величина общего капитала при этом составляет 3 431 млрд руб. Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в мае на 31 млрд руб. до 22,9 трлн руб.

