В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав

В метро Новосибирска пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав. Об этом сообщает портал Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», который приводит фотографию инцидента.

Пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин сообщил РБК, что неполадка поезда была обнаружена машинистом в 8:41 по местному времени (4:41 мск) на станции «Красный проспект».

По его словам, после того как пассажиры вышли из сломавшегося состава, поезд отправился в обратном направлении в метродепо «Ельцовское». «Как выяснилось, сломался один из четырех вагонов поезда. Причина произошедшего уже обнаружена — неисправность в системе управления вагоном. Ремонт несложный и проблема локализована», — сообщил он.

Пресс-секретарь Новосибирского метрополитена отметил, что инцидент вызвал ажиотаж, поскольку поломка состава произошла в час пик. Кузменкин не смог прокомментировать информацию о том, что пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав. «Комментировать я это не могу. Но с трудом представляю, что поезд можно толкать», — сказал он, отметив, что эта информация будет проверяться.