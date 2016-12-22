Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,90 56,39 EUR Нал. 64,08 63,50 USD Бирж. 56,63 +0,11 EUR Бирж. 63,74 -0,04 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1876,43 +0,34% РТС 1043,97 +0,26% Brent 49,72 -0,50% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7535,54 +0,14%
В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав
Лента новостей
Оставшиеся после программы реновации участки отдадут девелоперам 11:15, Бизнес Чистая прибыль Сбербанка за 5 месяцев выросла на 42% 11:00, Бизнес В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав 10:53, Общество В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ 10:50, Общество Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших в Иране россиянах 10:20, Политика  Путин напомнил об увлечении дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем 10:19, Политика  Парки и сады: как обустраивают приусадебные участки в элитных поселках 10:10, Недвижимость Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой 10:08, Общество СМИ Ирана сообщили о самоподрыве одного из напавших на мавзолей Хомейни 10:04, Политика  Иранский депутат сообщил о восьми пострадавших при нападении на парламент 10:02, Политика В Хабаровске задержали координатора штаба Навального 09:56, Политика Tesla опубликовала первое изображение недорогого кроссовера 09:50, Авто Иранские СМИ сообщили о стрельбе у мавзолея Хомейни 09:48, Политика Неизвестные атаковали правительственные объекты в столице Ирана 09:46, Политика  Парки и сады: как обустраивают приусадебные участки в элитных поселках 09:32, Недвижимость  Неизвестный устроил стрельбу в иранском парламенте 09:22, Политика  Минэкономразвития отменит льготы на ввоз автокомпонентов в Россию 09:10, Бизнес Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России 08:46, Общество Саркози назвал Макрона лучшей версией себя 08:38, Политика Шойгу предложил Китаю подписать план военного сотрудничества 08:21, Политика Режиссер Майкл Мур запустил сайт для сбора компромата на Трампа 07:27, Политика Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к 20 годам тюрьмы 07:23, Бизнес Эксперты Кудрина предложили сократить число госслужащих на 30% за 7 лет 06:58, Политика В Думе предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными 06:38, Общество СМИ узнали предложенный Трампом способ окупить стену с Мексикой 05:47, Политика В России впервые появится крупный зарубежный букмекер 05:46, Бизнес Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система» 05:05, Бизнес При стрельбе возле начальной школы в штате Юта погибли два человека 04:32, Общество
В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав
Общество, 10:53
0
В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав

В метро Новосибирска пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав. Об этом сообщает портал Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», который приводит фотографию инцидента.

Пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин сообщил РБК, что неполадка поезда была обнаружена машинистом в 8:41 по местному времени (4:41 мск) на станции «Красный проспект».

По его словам, после того как пассажиры вышли из сломавшегося состава, поезд отправился в обратном направлении в метродепо «Ельцовское». «Как выяснилось, сломался один из четырех вагонов поезда. Причина произошедшего уже обнаружена — неисправность в системе управления вагоном. Ремонт несложный и проблема локализована», — сообщил он.

Пресс-секретарь Новосибирского метрополитена отметил, что инцидент вызвал ажиотаж, поскольку поломка состава произошла в час пик. Кузменкин не смог прокомментировать информацию о том, что пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав. «Комментировать я это не могу. Но с трудом представляю, что поезд можно толкать», — сказал он, отметив, что эта информация будет проверяться.

Теги: метро , Новосибирск , Новосибирский метрополитен
Главное
Неизвестные атаковали правительственные объекты в столице Ирана Политика
Материалы по теме
В метро Москвы и Петербурга начали продавать объединенный проездной Общество
В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики Общество
В московском метро с дверей убрали надписи «вход» и «выход» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку