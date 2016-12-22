СМИ Ирана сообщили о самоподрыве одного из напавших на мавзолей Хомейни
Политика, 10:04
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СМИ Ирана сообщили о самоподрыве одного из напавших на мавзолей Хомейни
Нападавших на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране было трое, один из них подорвался. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Полицейские рассказали, что обезвредили еще один «пояс смертника» у мавзолея, передает агентство.
Ранее агентство распространило информацию о том, что неизвестный открыл огонь у мавзолея, в результате перестрелки, по предварительным данным, пострадали два человека. Также неизвестные напали на здание парламента в Тегеране.