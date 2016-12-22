Иранский депутат сообщил о восьми пострадавших при нападении на парламент
Политика, 10:02
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Иранский депутат сообщил о восьми пострадавших при нападении на парламент
При нападении неизвестных на здание парламента Ирана пострадали восемь человек, заявил член президиума парламента Акбар Ранжбарзаде. Нападавших было четверо, добавил он. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Сообщения о стрельбе в здании парламента Тегерана появились утром 7 июня. Ранджбарзаде рассказал, что один из нападавших задержан, точных данных о числе террористов нет.
Также агентство сообщило, что неизвестный открыл огонь у мавзолея аятоллы Хомейни, по предварительным данным, в результате пострадали два человека.