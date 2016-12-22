В Хабаровске задержали координатора штаба Навального

Координатора штаба политика Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ). Об этом он рассказал РБК.

В беседе с РБК Ворсин сообщил, что он был задержан 7 июня в Хабаровске по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Санкции по статье предусматривают штраф до 300 тыс. руб., арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.

«Сегодня в 12:00 часов (05:00 мск) меня задержали в штабе Навального сотрудники центра по противодействию экстремизма и вменили факт того, что я являюсь организатором митинга 12 июня», — сообщил Ворсин. По его словам, он не является организатором митинга, но при этом распространял в социальных сетях видеоролики о процессе подачи заявки на него. Он отметил, что митинг 12 июня согласован с властями. «Суд по административному правонарушению состоялся, жду оглашения», — добавил Ворсин.

5 июня сотрудники ЦПЭ вызвали Ворсина в полицию для составления протокола по этой же статье. Он отказался, сославшись на то, что сотрудники правоохранительных органов не предоставили ему повестку.

Позднее Ворсин выложил фотографию повестки в своем Facebook. «31 мая 2017 года в УМВД России по городу Хабаровску поступила информация по факту проведения Вами агитации среди граждан за принятие участия в публичном мероприятии, которое состоится 12.06.2017. Данное публичное мероприятие не согласовано с органами местного самоуправления», — написано в повестке Ворсину.