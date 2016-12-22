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Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система»
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Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система»
Бизнес, 04:55
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Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил причину иска компании к АФК «Система», передает Financial Times.

По словам Сечина, он не может «не защищать своих акционеров». «Я сделал это правильно. Я пошел в суд», — сказал Сечин.

В ходе беседы с изданием глава «Роснефти» также опроверг какие-либо личные причины в данном деле. Газета, ссылаясь на слова одного иностранного инвестора в России, заявила, что между Сечиным и основным владельцем АФК «Системы» Владимиром Евтушенковым «очевидно, что-то личное». По словам Сечина, здесь нет «ничего личного». «У нас нет конфликта с Евтушенковым», — подчеркнул Сечин.

​«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с АФК «Системы» 106,6 млрд руб. Именно столько убытков, по мнению нефтяной компании, структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании из-за того, что «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». 24 мая стало известно, что ​«Роснефть увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал РБК, что компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможность заключения мирового соглашения с АФК «Система. По данным ТАСС, в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) он отметил, что «возможно все».

Теги: Игорь Сечин , АФК "Система" , "Роснефть"
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