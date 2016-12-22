Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил причину иска компании к АФК «Система», передает Financial Times.
По словам Сечина, он не может «не защищать своих акционеров». «Я сделал это правильно. Я пошел в суд», — сказал Сечин.
В ходе беседы с изданием глава «Роснефти» также опроверг какие-либо личные причины в данном деле. Газета, ссылаясь на слова одного иностранного инвестора в России, заявила, что между Сечиным и основным владельцем АФК «Системы» Владимиром Евтушенковым «очевидно, что-то личное». По словам Сечина, здесь нет «ничего личного». «У нас нет конфликта с Евтушенковым», — подчеркнул Сечин.
«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с АФК «Системы» 106,6 млрд руб. Именно столько убытков, по мнению нефтяной компании, структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании из-за того, что «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». 24 мая стало известно, что «Роснефть увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал РБК, что компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможность заключения мирового соглашения с АФК «Система. По данным ТАСС, в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) он отметил, что «возможно все».