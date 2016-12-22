WSJ сообщил об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств

Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек по результатам расследования дела о домогательствах, о которых сообщали сотрудницы компании. Об этом сообщает газета The Wall Streer Journal.

По данным издания, расследования проводила фирма Perkins Coie. Она исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации. При этом по 100 из них не было принято никаких действий. Однако, как сообщает газета, из компании были уволены 20 сотрудников. В Uber изданию отказались комментировать данную информацию.

Расследование дела о домогательствах в Uber начались в феврале. Это произошло после того, как бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер написала в своем блоге пост о сексуальных домогательствах и случаях сексизма, с которыми столкнулась за время работы в компании. Она сообщила, что в первый же день работы получила непристойное предложение от вышестоящего сотрудника. При этом в отделе кадров, куда она обратилась с жалобой, ей отказали в разбирательстве. Там пояснили, что в предложении сотрудника очевидно сексуальное домогательство, однако он перспективен, а это его первое нарушение.

Фаулер также отмечала, что другие сотрудницы компании рассказывали ей, что аналогично сталкивались с сексуальным домогательством и проявлениями сексизма на работе.

Глава Uber Трэвис Каланик пообещал провести глубокое расследование по данному делу и уволить виновных. После этого компания поручила провести независимый разбор жалоб бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру