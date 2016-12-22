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Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии
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Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии
Политика, 21:56
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Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудар по силам, поддерживающим режим Башара Асада в Сирии. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Reuters.

«Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы вновь вошли в созданную по договоренности бесконфликтную зону, используя при этом танки, артиллерию и средства ПВО», — цитирует агентство сообщение американского военного ведомства. Численность группы сирийских военных Пентагон оценил в 60 человек.

Предыдущий авиаудар по проправительственным силам в Сирии авиация США нанесла 19 мая. Удару подверглись ополченцы, продвигавшиеся к позициям группировок, которые поддерживают США. В Пентагоне объяснили авиаудар намерением защищать своих союзников. В коалиции пояснили, что сирийские проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спросив при этом разрешения. Это было расценено союзниками США как угроза.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд подчеркнул, что американская авиация прекратит удары по союзным Асаду силам тогда, когда от них перестанет исходить угроза для армии США и ее союзников. Данфорд заявил, что удар по сирийскими военным был нанесен в целях защиты.

Теги: Сирия , Асад
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