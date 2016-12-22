Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране

В Дамаске будет открыт центр фонда «Русский мир». Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил посол Сирии в России ​Риад Хаддад.

Дипломат выступил на III Ливадийском форуме в Ялте, тема которого звучит как «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития». «Через несколько месяцев будет открыт центр «Русского мира» в Дамаске, который станет кульминацией государственной политики», — заявил он.

Посол отметил особое значение русского языка, которое он приобрел в Сирии. «Русский язык стал вторым языком для изучения после арабского в Сирии», — заявил посол.

Фонд «Русский мир» был создан в 2007 году по указу президента России Владимира Путина. Его руководителем является председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Задачей фонда является популяризация русского языка за рубежом. Центры «Русского мира», как сообщается на сайте фонда, направлены на поддержку программ по его изучению. В них проводятся образовательные и культурные акции, проходят курсы по изучению языка. Их посетители также могут познакомиться с русской литературой.

Глава Россотрудничества Любовь Глебова 1 июня рассказала об увеличении числа сирийцев, которые хотят обучаться в России​. По ее словам, ведомство организовало отбор заявок от сирийцев, которые хотели бы получить российское образование.