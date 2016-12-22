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Валютные ипотечники начали голодовку в офисе Райффайзенбанка в Москве
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Валютные ипотечники начали голодовку в офисе Райффайзенбанка в Москве
Общество, 18:22
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Валютные ипотечники начали голодовку в офисе Райффайзенбанка в Москве

В московском отделении Райффайзенбанка по адресу: Смоленская-Сенная пл., д. 28, во вторник объявили бессрочную голодовку восемь валютных ипотечников. Об этом РБК сообщила координатор Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Юлия Ермакова.

«В районе 12 часов заемщики пришли в банк. Собрались восемь матерей, в том числе и многодетные. У них уже проиграны все суды, и уже идет исполнительное производство: арест счетов, машин и выставление квартир на торги. Они хотели, чтобы к ним вышел кто-то из банка, кто может принимать решения. Они несколько часов ждали. Но никто к ним не вышел, после чего началась бессрочная голодовка», — сообщила Ермакова.

Фото: Юлия Ермакова

По ее словам, участники акции требуют «перевода их обязательств в рубли на дату договора, списания всех штрафов и пеней, приостановления исполнительного производства». Ермакова также сообщила, что сотрудники банка предупреждают активистов, что в 20:00 отделение будет закрыто. «Пугают тем, что вызовут ЧОП, полицию и людей выкинут», — отметила она.

РБК направил запрос в пресс-службу Райффайзенбанка.

Фото: Юлия Ермакова

17 мая четверо валютных ипотечников четыре дня голодали в отделении Абсолют Банка на Воронцовской улице. Руководство банка вызывало полицию и службу безопасности. В пресс-службе банка тогда заявили, что ипотечные заемщики не хотели искать пути решения проблемы вместе с банком.

До этого, 10 мая, активисты объявили голодовку в офисе Совкомбанка на Краснопресненской набережной. Их задержала полиция. Позже голодовка продолжилась — всего она длилась семь дней. В феврале несколько десятков валютных ипотечников больше суток ожидали у Дома правительства в Москве министра финансов Антона Силуанова. Они требовали от правительства решить «проблему валютного рабства, в которое они попали». Также активисты провели пикеты у зданий пяти московских банков, которые завершились задержаниями.

Фото: Юлия Ермакова

Теги: Райффайзенбанк , бессрочная голодовка , Валютные ипотечники
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