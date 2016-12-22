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Лавров заявил о предложении ввести ограничения для мигрантов из Молдавии
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Лавров заявил о предложении ввести ограничения для мигрантов из Молдавии
Политика, 18:08
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Лавров заявил о предложении ввести ограничения для мигрантов из Молдавии

В ответ на высылку российских дипломатов из Молдавии в МИД поступило предложение об ограничении работы молдавских трудовых мигрантов, рассказал Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. И.Канта. По его словам, российские власти решили не прибегать к подобным мерам, передает «Интерфакс».

Он отметил, что после высылки российских дипломатов в ведомстве рассматривались разные варианты ответа, в том числе и жесткие. «Я не скрою, было искушение у многих наших коллег ввести и такие «меры наказания», — рассказал Лавров. Но «Путин принял решение на данном этапе этого не делать», добавил министр.

Правительство Молдавии объявило пятерых российских дипломатов персонами нон грата 29 мая. Премьер-министр страны заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной спецслужбами о их деятельности в Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия оппозиционного по отношению к нему правительства, предупредив, что они ведут к кризису в отношениях с Россией. Додон заявил, что из-за высылки дипломатов потребует отчета от директора службы информации и безопасности Михайя Балана и министра иностранных дел Андрея Галбура.

В ответ на действия правительства Молдавии в России персонами нон грата были объявлены пятеро молдавских дипломатов. 31 мая им предписали в трехдневный срок покинуть страну.

Теги: Молдавия , Сергей Лавров , трудовые мигранты
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