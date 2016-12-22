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Sotheby’s продал работы Айвазовского, Репина и Левитана
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Sotheby’s продал работы Айвазовского, Репина и Левитана
Общество, 17:42
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Sotheby’s продал работы Айвазовского, Репина и Левитана

Аукционный дом Sotheby’s провел торги картинами российских живописцев. В том числе были проданы работы Исаака Левитана, Алексея Боголюбова, Ивана Похитонова и Ивана Айзовзовского. Об этом сообщается на сайте аукциона.

На торги были выставлены 200 лотов, которые были проданы на сумму 9,8 млн фунтов. Некоторые позиции не были проданы.

Среди лотов был представлен портрет сына Юрия Репина в полный рост. Картина «Портрет Юрия Репина на берегу Непала», датированная 1894 годом, была продана за $988 тыс. Среди работ художника также ушел с молотка «Портрет мужчины в испанском костюме», которого Репин написал в 1873 году. Данная работа была продана почти за $97 тыс.

Sotheby’s выставил на торги семь полотен Айвазовского. Самым дорогим из них стала «Буксирная тележка на берегу и пловец в шалонах», которая вышла из-под кисти художника в 1868 году. Лот был продан за $414,5 тыс.

Иван Айвазовский «Буксирная тележка на берегу и пловец в шалонах» (Фото: Sothebys)

С молотка также ушли два полотна Исаака Левитана. Картины «Лето» «Заросший пруд» были проданы каждая за $1,1 млн.

В том числе было продано полотно «Красивый день. Измайлово» Константина Юона за $414 тыс. Эта картина была подарена советским правительством британскому политику Ричарду Остину Батлеру, который занимал должность министра иностранных дел Великобритании.

Константин Юон «Красивый день. Измайлово» (Фото: Sothebys)

Теги: художник , Аукцион , Иван Айвазовский
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