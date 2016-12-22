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Силовики начали проверку на ушедшем в Россию украинском теплоходе
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Силовики начали проверку на ушедшем в Россию украинском теплоходе
Политика, 17:50
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Силовики начали проверку на ушедшем в Россию украинском теплоходе

Российские силовики проводят проверку на борту изменившего курс украинского теплохода «Генерал Ватутин». В настоящее время он находится на якорной стоянке в Керченском проливе, сообщил РБК источник в силовых структурах Краснодарского края.

По его словам, теплоход не заходил в порт города Керчь. «Проверочные мероприятия пока не завершены. На данный момент нарушений не выявлено», — отметил собеседник РБК.

Теплоход проходит таможенную проверку и пограничный досмотр, заявил «РИА Новости» представитель Федерального агентства морского и речного транспорта. ​

Украинские СМИ 6 июня сообщили, что круизный теплоход «Генерал Ватутин», направлявшийся в Одессу, внезапно изменил курс и направился в Ростов-на-Дону. На борту судна находился только экипаж. Позднее стало известно, что теплоход был продан украинской компанией новым собственникам — фирме, зарегистрированной на Сейшелах. В настоящее время теплоход идет под флагом Белиза.

Юрий Соколов, президент круизной компании «Червона Рута», которая владела теплоходом, рассказал, что судно вышло из Киева 25 мая и направилось по Днепру в Херсон, откуда позднее совершило переход в Измаил, где было зарегистрировано. По словам Соколова, рейс был связан с перерегистрацией корабля. После этого «Генерал Ватутин» направился в российский порт.

Теги: Украина , Керченский пролив , теплоход
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