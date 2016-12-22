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Австрийский девелопер продаст свой последний актив в России
Бизнес, 18:59
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Австрийский девелопер продаст свой последний актив в России

Компания Strabag Real Estate (бывшая Raiffeisen Evolution), принадлежащая австрийскому концерну Strabag, приняла решение о полном уходе из России. Компания выставила на продажу свой последний актив в сфере недвижимости — бизнес-центр «Ленинский, 119» в Москве, который был построен летом 2013 года.

Информацию о продаже бизнес-центра РБК подтвердили три участника рынка недвижимости. О продаже бизнес-центра знает также управляющий партнер агентства ILM Андрей Лукашев. В пресс-службе Strabag Real Estate не ответили на вопросы РБК. В компании Colliers International, выступающей эксклюзивным консультантом по продаже здания, от комментариев отказались.

Общая площадь комплекса составляет 22,6 тыс. кв. м, из которых в аренду сдается 15,1 тыс. кв. м. Несмотря на то, что он был построен почти четыре года назад и имеет единственный в России золотой сертификат Немецкого общества по экологическому строительству (DGNB), до сих пор незаполненными остаются около 6 тыс. кв. м, следует из информации на сайте amo.ru.

Кто владеет Strabag

Одним из основных акционеров Strabag (25,9%, согласно отчету за 2016 год) является Rasperia Trading Limited Олега Дерипаски. Еще 26,4% контролирует Haselsteiner Group, 14,3% у UNIQA Versicherungen AG, 13,2% — у Raiffeisen Group. Самой компании Strabag принадлежат 6,7% акций. Оставшиеся 13,5% торгуются на Венской фондовой бирже.

С учетом рыночной ситуации сегодня «Ленинский, 119» стоит не больше €35–40 млн, что примерно соответствует цене строительства, говорит директор группы по сопровождению сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов. «Сегодня не самый благоприятный рынок для девелоперских компаний, чья задача — зарабатывать на строительстве и последующей капитализации объектов, — полагает Цыренов. — При этом зачастую покупатель имеет возможность приобрести качественный актив, полностью сданный в аренду, по цене его земельного участка и строительства».

Ожидания продавца были на уровне €80 млн, тогда как реальная цена актива — €40 млн, знает партнер Cushman & Wakefield Михаил Миндлин. Андрей Лукашев из ILM считает, что цена бизнес-центра может быть еще меньше — около €30 млн. Сегодня спрос на аренду офисов на юго-западе Москвы ниже, чем ожидал девелопер, указывает Лукашев. «На фоне переезда в Санкт-Петербург головного офиса «Газпрома» вакантность офисной недвижимости в этой локации сильно выросла», — отмечает эксперт.

Вакантность офисной недвижимости класса А, к которому относится бизнес-центр на Ленинском, за год сократилась, по данным JLL, с 22,4 до 17,5%. Однако это все равно выше, чем в среднем по рынку. ​По итогам первого квартала доля пустующих офисов в Москве составляла 15,1%.

Свои первые проекты в России Raiffeisen Evolution анонсировала в 2007 году. Помимо офиса на Ленинском, она планировала построить многофункциональный комплекс площадью 112,7 тыс. кв. м на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Начать строительство компания планировала в 2009 году, а завершить — в 2010 году и 2011 году соответственно. Однако из-за кризиса стройки вовремя не начались. В конце 2016 года австрийский концерн Strabag стал владельцем 100% компании, выкупив доли Raiffeisen Holding Niederosterreich-Wien и страховой компании Uniqa. Впоследствии компания сменила название на Strabag Real Estate.

На прошлой неделе компания продала 2,5 га в Санкт-Петербурге финскому девелоперу EKE, который планирует возвести здесь жилой комплекс. Сумма сделки составила около 1,2 млрд руб., знает источник РБК, знакомый с деталями сделки.

Автор: Алексей Пастушин
Теги: продажа , бизнес-центр , офис , Strabag , Кризис
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