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Российский истребитель перехватил противолодочный самолет ВВС Норвегии
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Российский истребитель перехватил противолодочный самолет ВВС Норвегии
Политика, 16:28
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Российский истребитель перехватил противолодочный самолет ВВС Норвегии

Российский истребитель над Баренцевым морем произвел перехват противолодочного самолета ВВС Норвегии. Об этом сообщили РБК в Минобороны.

Инцидент произошел сегодня около 12:30 мск. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспондером», — говорится в сообщении. На его перехват был направлен истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

Российский истребитель приблизился к самолету. Пилоту удалось установить, что это противолодочный P-3C Orion. «После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром», — сообщили в Минобороны.

P-3 Orion — патрульный самолет американского производства, производящийся с конца 1950-х годов. P-3C является его противолодочной модификацией, рассчитанной на поиск и уничтожение подводных лодок.

Как передает Reuters, ситуацию с перехватом самолета уже прокомментировали в Министерстве обороны Норвегии. В военном ведомстве подчеркнули, что борт летел в международном воздушном пространстве и такие полеты проводятся регулярно. Перехват самолета российским истребителем норвежские военные назвали «обычным». «Он был, как и обычно, идентифицирован российскими истребителями — так же, как это делают и норвежские ВВС в отношении самолетов из России», — заявил представитель ведомства.

Ранее сегодня российский истребитель Су-27 произвел перехват американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийскими морем. Самолет ВВС США летел над нейтральными водами неподалеку от российских границ. Кроме того, накануне, 5 июня, стало известно, что российские истребители поднимались в воздух для перехвата американских разведывательных самолетов RC-135W и RC-135U.

Теги: истребитель , Норвегия
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