Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив теплоход

Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин». Об этом заявил РБК начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян.

«У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут [в Ростове-на-Дону] четыре порта — все грузовые», — сказал Вирабян.

Ранее сообщалось, что теплоход «Генерал Ватутин» вышел в круиз из Киева 1 июня. Он должен был направляться в Одессу, но изменил курс в сторону Ростова-на-Дону, сообщало одесское издание «Думская». Оно уточняло, что ночь теплоход провел у южного берега Крыма, после чего направился к Керченскому проливу.

Информацию о том, что украинский теплоход находится у входа в Керченский пролив, РБК подтверждали в пресс-службе Росморречфлота. Пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко уточнял, что для захода в порт Ростова экипаж судна должен был подать заявку, однако пребывание теплохода в водах Керченского пролива не является нарушением.

На сайте компании-туроператора «Червона Рута» уточняется, что круизный четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» курсирует по Днепру и Черному морю и может вместить до 280 пассажиров.