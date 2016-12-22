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Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив теплоход
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Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив теплоход
Общество, 15:00
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Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив теплоход

Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин». Об этом заявил РБК начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян.

«У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут [в Ростове-на-Дону] четыре порта — все грузовые», — сказал Вирабян.

Ранее сообщалось, что теплоход «Генерал Ватутин» вышел в круиз из Киева 1 июня. Он должен был направляться в Одессу, но изменил курс в сторону Ростова-на-Дону, сообщало одесское издание «Думская». Оно уточняло, что ночь теплоход провел у южного берега Крыма, после чего направился к Керченскому проливу.

Информацию о том, что украинский теплоход находится у входа в Керченский пролив, РБК подтверждали в пресс-службе Росморречфлота. Пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко уточнял, что для захода в порт Ростова экипаж судна должен был подать заявку, однако пребывание теплохода в водах Керченского пролива не является нарушением.

На сайте компании-туроператора «Червона Рута» уточняется, что круизный четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» курсирует по Днепру и Черному морю и может вместить до 280 пассажиров.

Теги: Россия , Украина , порт , Ростов-на-Дону , теплоход , «Генерал Ватутин»
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