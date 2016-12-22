Банк «Югра» нашел 20 млрд руб. после требований ЦБ о докапитализации

Швейцарская компания Radamant Financial предоставила банку «Югра» 20 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.

Radamant Financial принадлежит бизнесмену Алексею Хотину, владеющему 52,5% акций банка «Югра». Финансирование банка компанией Хотина проводится на безвозмездной основе.

Хотин заявил о прекращении обязательств банка по возврату основного долга по заключенным ранее договорам субординированного депозита. Radamant Financial купила 52,5% акций банка «Югра» в 2015 году. Тогда компания предоставила банку два субординированных депозита на $50,5 млн до 2023–2024 годов.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил РБК, что это «беспрецедентное решение в новейшей банковской истории». «Мы делаем общее дело с акционерами, развивая банк в условиях возрождающейся экономики и повышения интереса к банковским услугам», — сказал он.

Ранее банк «Югра» заявил о намерении акционеров внести в капитал $500 млн. Такое решение было предусмотрено среднесрочной стратегией, принятой на собрании акционеров в апреле 2017 года. В программу стратегии также входит планомерное увеличение активов на 30–35% за три года до 423 млрд руб. Кроме того, банк намерен провести диверсификацию клиентского портфеля, ориентированную на юридических лиц. Банк планирует увеличить долю юридических лиц в общем объеме привлеченных средств вдвое — до 23,8%.

Докапитализация банка «Югра» проходила в 2016–2017 годах. В 2016 году капитал банка увеличился на 8 млрд руб. за счет субординированного депозита акционеров. В начале 2017 года Алексей Хотин внес в банк еще 4,75 млрд руб.

В конце мая Центробанк (ЦБ) потребовал от банка «Югра» создать финансовые резервы на сумму более 40 млрд руб. Эта сумма практически равняется всему капиталу банка. По данным на 1 мая 2017 года, капитал «Югры» составлял 51,7 млрд руб. Требование ЦБ, по мнению методолога RAEX Юрия Беликова, может фактически остановить работу банка.

Алексей Хотин — российский предприниматель, входит в рейтинг Forbes в число 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Хотина оценивается в $950 млн. В 2016 году занимал 95-е место в списке Forbes, в 2017 году — 110-е место.