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Лавров прокомментировал расследование Bellingcat о крушении MH17
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Лавров прокомментировал расследование Bellingcat о крушении MH17
Общество, 15:27
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Лавров прокомментировал расследование Bellingcat о крушении MH17

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стал бы «брать на веру» новое расследование международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, в котором утверждалось о принадлежности ЗРК «Бук», предположительно сбившего летом 2014 года малайзийский Boeing в небе над Украиной, российским вооруженным силам. Заявление российского министра прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

«Я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat так же, как и в случае с сирийскими делами, предпочел бы не принимать на веру заявления так называемых «белых касок», которые созваны в виде представителей гражданского общества, получают финансирование в основном тоже по известным и сопоставимым каналам», — сказал Лавров (цитата по агентству «Интерфакс»).

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в случае с расследованием крушения Boeing в небе над Украиной «необходима, прежде всего, транспарентность». ​«А ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов», — считает министр.

Лавров подчеркнул, что нужно «показывать факты, а не выводы, наподобие тех, которые сейчас в Соединенных Штатах используют для того, чтобы доказать в кавычках недоказуемое».

Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука»
Политика

В минувший понедельник группа Bellingcat обнародовала свое новое расследование по поводу крушения рейса MH17 в небе над Украиной летом 2014 года. В нем утверждается, что ЗРК «Бук», из которого, по утверждению исследователей, был сбит Boeing, приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406). Свой вывод эксперты делают на основании новой фотографии, которую удалось обнаружить «по наводке» пользователя Twitter.

Теги: MH17 , Сергей Лавров , Bellingcat
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