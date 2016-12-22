Суд поместил под домашний арест замглавы Владимирской области Мазанько

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, обвиняемая в получении взятки в 3 млн руб., отправлена под домашний арест, об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, отказавший в ходатайстве следствия и постановивший поместить Мазанько под домашний арест на два месяца — до 1 августа.
Согласно решению суда, Мазанько запрещено использовать интернет, получать корреспонденцию, покидать помещение без разрешения следователя и общаться с кем-либо, кроме родственников и других лиц, предусмотренных законом. Под домашним арестом фигурантка будет находиться в своей московской квартире.
Елена Мазанько была задержана по подозрению в получении взятки в 3 млн руб. и помещена в изолятор 4 июня. «Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года в 1 млн и 2 млн руб.», — заявила глава Владимирской области Светлана Орлова. По ее словам, задержание Мазанько является «провокацией».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Мазанько по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, она получила взятки в общей сложности в 3 млн руб. за содействие предпринимателям в заключении госконтрактов при проведении ремонта и поставке мебели.
По предварительным данным, в июле 2016 года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89 млн руб. Позднее закупку отменили, однако власти региона не предоставили никаких этому доказательств. Местным журналистам Мазанько заявляла, что это была «абсолютно рядовая закупка». Своей вины Мазанько не признает.