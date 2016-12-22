Суд поместил под домашний арест замглавы Владимирской области Мазанько

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, обвиняемая в получении взятки в 3 млн руб., отправлена под домашний арест, об этом сообщает «Интерфакс».



Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, отказавший в ходатайстве следствия и постановивший поместить Мазанько под домашний арест на два месяца — до 1 августа.



Согласно решению суда, Мазанько запрещено использовать интернет, получать корреспонденцию, покидать помещение без разрешения следователя и общаться с кем-либо, кроме родственников и других лиц, предусмотренных законом. Под домашним арестом фигурантка будет находиться в своей московской квартире.



Елена Мазанько была задержана по подозрению в получении взятки в 3 млн руб. и помещена в изолятор 4 июня. «Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года в 1 млн и 2 млн руб.», — заявила глава Владимирской области Светлана Орлова. По ее словам, задержание Мазанько является «провокацией».



Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Мазанько по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, она получила взятки в общей сложности в 3 млн руб. за содействие предпринимателям в заключении госконтрактов при проведении ремонта и поставке мебели.



По предварительным данным, в июле 2016 года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89​ млн руб. Позднее закупку отменили, однако власти региона не предоставили никаких этому доказательств. Местным журналистам Мазанько заявляла, что это была «абсолютно рядовая закупка». Своей вины Мазанько не признает.