Экс-владелец заявил о продаже пришедшего в Керченский пролив теплохода

Украинский теплоход «Генерал Ватутин», который изменил курс и вместо Одессы отправился из Киева в Керченский пролив, а затем поменял курс назначения на Ростов-на-Дону, был перепродан «другой компании на Сейшельских островах». Об этом РБК заявил Юрий Соколов, президент круизной компании «Червона Рута», которая владела теплоходом.

«Корабль 3,5 года не эксплуатировался. Был в свое время приобретен как инвестиция и как инвестиция в этом году был перепродан другой компании на Сейшельских островах», — сказал в разговоре с РБК Соколов. По его словам, теплоход не должен был останавливаться в Одессе — «новый хозяин дал команду идти на Ростов».

Соколов рассказал, что «Генерал Ватутин» отправился из Киева в Херсонский порт 25 мая, чтобы оформить там документы о его продаже. После Херсона теплоход отправился в Измаильский морской порт — там документы были дооформлены. Сейчас, по его словам, на борту теплохода находится только экипаж, а пассажиров на борту не было с сентября 2013 года.

Информацию о том, что теплоход направляется в Россию, подтвердил РБК главный редактор Cruise Inform Михаил Архипов. «Я знаю, что происходит на судне — оно идет в Россию. По условиям договора с новым владельцем я не могу назвать компанию, которая его купила. Для российского круизного рынка это будет не просто новость года, а сенсация», — рассказал Архипов. По его словам, судно перешло под офшорный флаг «очередной банановой республики», так как это упрощает регистрацию и налогообложение, «но сам владелец из России».

О том, что украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин» вышел в круиз из Киева 1 июня, но изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону, сообщило одесское издание «Думская». По данным издания, теплоход провел ночь у южного берега Крыма, а затем направился к Керченскому проливу.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко подтвердил РБК, что теплоход готовится пройти Керченский пролив. «Пока он ничего не нарушает. Он, очевидно, должен был подать заявку о заходе в порт», — отметил Кравченко.