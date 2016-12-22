Microsoft ответил на новые претензии «Лаборатории Касперского»

Компания Microsoft прокомментировала новые обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз со стороны «Лаборатории Касперского».

«Главная цель Microsoft — защитить клиентов компании. Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. Мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов», — сообщила РБК представитель Microsoft Кристина Давыдова.

Во вторник, 6 июня, «Лаборатория Касперского» объявила, что подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства. Лаборатория считает, что с выходом Windows 10 американская компания «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего софта в пользу антивируса от Microsoft Windows Defender.

Параллельно расследование по жалобе «Лаборатории Касперского» на подобные действия Microsoft ведет Федеральная антимонопольная служба России.