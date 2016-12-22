Россия, Белоруссия и Сербия отработают совместную борьбу с террористами

В Белоруссии начались совместные антитеррористические учения «Славянское братство — 2017». В них принимают участие подразделения Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии. Об этом рассказал заместитель руководителя учения полковник Алексей Сгибнев, сообщается на сайте Министерства обороны России.



По его словам, учения пройдут в две фазы. Первая из них будет проводиться до 11 июня. Она будет включать отработку слаженных действий батальона, который будет сформирован из военных Сербии, России и Белоруссии. Он будет выполнять контртеррористические задачи.



Вторая активная фаза, пройдет с 12 по 14 июня на полигоне «Брестский». Она включит в себя практическое выполнение задач. Сгибнев рассказал, что многонациональный батальон десантируется в «назначенный район» из военно-транспортного самолета Ил-76 и преодолеет «водную преграду». Затем военные должны будут занять район, чтобы провести в нем контртеррористические учения. Они должны будут освободить от условных террористов местных жителей и «объекты жизнеобеспечения». Батальон также уничтожит условных боевиков и эвакуирует в рамках учений «раненых» и «пострадавших».

Сгибнев отметил, что все учебные контртеррористические мероприятия будут проходить в местности, которая не знакома российским, белорусским и сербским военным.