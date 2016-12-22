Президент Литвы заявила об «агрессивной милитаризации Калининграда»

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время государственного визита в Эстонию заявила об «агрессивной милитаризации Калининграда». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Литовской Республики.

На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд президент Литвы отметила, что Эстония и Литва «сталкиваются с одинаковыми угрозами безопасности» — Россией, которая наращивает военный потенциал в Калининграде. В число угроз безопасности вошли совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», направленные, по мнению Грибаускайте, против стран Западной Европы. Также в число угроз безопасности попали кибератаки со стороны России. Главы Литвы и Эстонии обсуждали на встрече вопросы по укреплению безопасности, двусторонних экономических и научных связей и реализации региональных проектов.

Ранее Литва начала строить забор на границе с Россией. «В общей сложности вдоль государственной границы с Калининградской областью России будет построен двухметровый забор на участке длиной 44,6 км», — сказано в сообщении Службы охраны государственной границы страны. Строительные работы планируют завершить в декабре 2017 года. Затраты на постройку пограничного забора составят €1,335 млн.