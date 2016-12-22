Депутат попросил СК проверить расходы мэрии Москвы на благоустройство

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину запрос о проверке информации СМИ о расходах мэрии Москвы на благоустройство города. Рашкин попросил СК проверить на коррупцию закупки мэрии. Копию обращения депутат также направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает телеканал «Дождь», ознакомившийся с содержанием документа.

«Прошу вас дать поручение о проведении проверки опубликованной информации в целях, установленных УПК РФ. Кроме того, прошу проверить обоснованность и законность столь высоких планируемых расходов бюджетных средств», — цитирует канал обращение депутата Рашкина.

Рашкин заявил «Дождю», что мэрия приобрела клены по цене 200 тыс. руб. за одно дерево и липы по цене 780 тыс. руб. за дерево. По мнению депутата, такие цены говорят о «надувательстве» и «отмыве бюджетных средств». Также он обратил внимание на расходы на гранитные кадки (более миллиона рублей каждая).

«Дождь» 23 мая опубликовал материал о расходах мэрии на благоустройство столицы. Телеканал сообщал, что общие расходы на программу благоустройства города «Моя улица» выросли почти в два раза по сравнению с 2016 годом.