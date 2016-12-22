Юлия Тимошенко назвала причину продолжения войны в Донбассе

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что война в Донбассе продолжается потому, что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на ней. Об этом она сообщила на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что война нужна властям из-за того, что они таким образом «прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. «Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — подчеркнула Тимошенко.

В марте 2017 года Тимошенко заявляла о том, что на Украине совершается «внешнее управление» с помощью «марионеточной власти». По ее словам, управление совершается «через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте». Она отметила, что это управление происходит путем «введения на Украине духовной и экономической колонизации».