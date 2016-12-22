В «Газпроме» допустили возникновение проблем с экспортом катарского СПГ

В связи с разрывом рядом государств Персидского залива дипломатических отношений с Катаром могут возникнуть проблемы с экспортом катарского СПГ, допустил в ходе пресс-конференции замглавы «Газпрома» Александр Медведев, передает корреспондент РБК.

«Хотя Катар не нефтяной, а газовый экспортер, исключать, что эскалация этих событий может привести к проблемам с поставками катарского СПГ, нельзя», — заявил он, отметив однако, что представители российской энергетической корпорации «предпочитают иметь предсказуемую картину».

«Я не астролог, чтобы судить, к чему приведет развитие ситуации, надо подождать», — также пояснил Медведев, напомнив, что подобные события происходят между арабскими странами «не в первый раз». «Раньше они в течение года после разрыва были восстановлены», — добавил замглавы «Газпрома».

О разрыве дипотношений с Катаром ранее, 5 июня, объявили шесть арабских стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Ливия, Бахрейн и Египет, — а также Мальдивская Республика. Доху они обвинили в поддержке международного терроризма.

При этом в Катаре подобные действия государств Персидского залива назвали «необоснованными», восприняв их как попытку установить над страной протекторат.

Однако позже, 5 июня, источники газеты The Financial Times в катарском правительстве и среди полевых командиров заявили, что власти эмирата признали выплату $1 млрд международным террористам. Эта сумма, как поясняли собеседники издания, в частности, была частью сделки по освобождению членов королевской семьи, отправившихся на охоту в Южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.