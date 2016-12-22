WikiLeaks пообещал $10 тыс. за имя сдавшего властям США информатора

Сайт WikiLeaks объявил награду в $10 тыс. за информацию о репортере, который выдал властям США Реалити Ли Виннер, специалиста компании-подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом WikiLeaks написал в своем Twitter.

По данным WikiLeaks, неизвестный репортер издания The Intercept выдал властям США распечатку засекреченного доклада АНБ и номер отчета, по которому удалось вычислить Виннер.

По данным Минюста США, сотрудница компании-подрядчика АНБ Pluribus International Corporation Реалити Виннер распечатала и передала СМИ засекреченный доклад АНБ о «российском деле». Виннер была одной из шести сотрудников, распечатавших доклад, и единственная, кто пользовался электронной почтой в информационном центре компании.

Как утверждает источник телеканала CNN, материалы из засекреченного доклада использовались в статье издания The Intercept. В статье были опубликованы детали доклада АНБ о вмешательстве российских хакеров в президентскую кампанию 2016 года в США.

Виннер была арестована 3 июня. Сейчас она находится под домашним арестом, ей грозит до десяти лет лишения свободы за распространение секретной информации.