Брянская полиция отпустила разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА

Сотрудники правоохранительных органов освободили задержанного в Брянской области чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, который в Чечне был объявлен в розыск. Об этом РБК рассказал адвокат спортсмена Петр Заикин.

Таким образом, по информации защитника, представителям Чечни брянские работники правопорядка «процессуально передать» борца уже не смогут. «Ведь он [Амриев] освобожден», — пояснил Заикин, отметив однако, что «полностью» в данном случае «риски снимать нельзя». «Я утверждаю это как человек, который имеет опыт работы в Чечне с 1994 года», — добавил он.

В настоящий момент спортсмен, как уточнил собеседник РБК, находится с ним. «Мы приехали в прокуратуру, так как есть еще неразрешенные вопросы», — сообщил Заикин, заметив, что теперь они ждут следователя, чтобы «получить объяснения».

«Надеюсь, на этом закончим работу и сегодня Амриев покинет Брянскую область», — заключил адвокат.

В пресс-службе управления МВД России по Брянской области РБК подтвердили информацию о том, что Мурад Амриев отпущен. «В изоляторе временного содержания Брянска он просто переночевал, потому что больше негде. Решение о задержании, и все последующие решения в отношении Амриева принимало Брянское линейное отделение МВД России на транспорте», — отметили в пресс-службе.

О задержании чемпиона мира по ММА стало известно днем ранее, 5 июня. Как уточнял тогда РБК дежурный Брянского линейного отделения МВД России на транспорте, Амриев в тот момент находился в изоляторе временного содержания, а решение о передаче его в Чечню было не принято.

Чеченские следователи обвиняют спортсмена в использовании заведомо подложного паспорта. Несколько лет назад ему, как сообщали прежде правозащитники, легально выдали паспорт, в котором был неправильно указан год его рождения, на основании чего теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

При этом, по версии защиты Амриева, задержание борца не было связано с преследованием его по статье Уголовного кодекса, а касалось заявлений спортсмена «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни».



«Неверная дата рождения в паспорте — это техническая описка, сделанная сотрудниками паспортной службы», — пояснял Заикин, замечая, что «объектом кровной мести является брат Амриева».



Прежде о том, что полиция Чечни объявила спортсмену «кровную месть», со ссылкой на родственников чемпиона мира по ММА писала «Новая газета». По информации издания, с обращением о незаконном преследовании Амриев обращался в Комитет по предотвращению пыток (КПП) еще в 2013 году.