ФСБ начала обыски офиса саентологов в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ начали обыск в офисе саентологической церкви Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве и экстремизме. Эту информацию РБК подтвердил начальник пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кочетков.

«[Обыск] проводят в связи с расследованием уголовного дела», — сказал он. По его словам, дело расследуется по ст. 171 («незаконное предпринимательство»), ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды») и ст. 282.1 («организация экстремистского сообщества») УК РФ».

В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в «Центре управления деятельностью по распространению дианетики и саентологии» в городе Лосино-Петровский в Московской области. Обыски в организации прошли по подозрению в незаконном предпринимательстве. По данным ФСБ, «Центр управления по распространению дианетики и саентологии» регулирует деятельность «Саентологической церкви Санкт-Петербурга», а также руководит саентологическими организациями в странах СНГ. В «Центре» была обнаружена финансово-бухгалтерная отчетность, а также другие предметы и документы, содержащие информацию о незаконной деятельности организации.