В Совфеде назвали слова Пенса об угрозе России попыткой «нагнать ужас»

Слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что Россия из-за ее «стараний перекроить международные границы» представляет собой одну из главных угроз в мире, являются попыткой Соединенных Штатов «нагнать ужас» на своих союзников. Такое мнение РБК выразил председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев.​​

«В этой риторике нет ничего нового», — также сообщил он, отметив, что подобные заявления «американцы делают не в первый раз».

Слова Пенса, по мнению члена Совфеда, «подтверждает отсутствие у США реального восприятия характера современных вызовов и угроз». «Кроме того, американцы, — как добавил Косачев, — продолжают достаточно цинично использовать образ России для того, чтобы нагонять ужас на своих союзников». За счет этого Штаты, по данным собеседника РБК, «цементируют трансатлантическую солидарность».

В словах Пенса, как также заметил председатель комитета СФ по международным делам, усматриваются две вещи: «откровенная некомпетентность и политизированность этой дискуссии сугубо в национальных и корыстных интересах США». Таким образом, как подчеркнул Косачев, подход американцев в международной политике к России при президенте Дональде Трампе остался таким же, как и при экс-главе США Бараке Обаме.

«В части, касающейся России, пока изменений я не наблюдаю», — заявил он, уточнив однако, что, по его информации, «они есть на некоторых других направлениях, но, к сожалению, не на российском».

На своей странице в Facebook Косачев также написал, что подобные заявление Пенса показывают: «администрация Трампа либо откровенно некомпетентна, либо в очередной раз идет путем, проторенным предшественниками». «А скорее всего — и первое и второе», — добавил член Совфеда.

Ранее 6 июня в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council Майкл Пенс назвал главные угрозы в мире, в борьбе с которыми США собираются помогать своим союзникам по НАТО. Ими, по информации американского вице-президента, оказались Россия, Иран и терроризм.

«Попытки России перекроить международные границы силой и попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток, а также глобальная угроза терроризма, которая может нанести удар в любое время в любом месте, кажутся в мире сегодня опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — пояснил политик.