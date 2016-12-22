Во Владикавказе Росалкоголь ликвидировал нелегальное производство спирта

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкоголь) совместно с силовыми структурами ликвидировали подпольное производство спирта во Владикавказе. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки помещений на улице 4-я Промышленная сотрудники Росалкоголя обнаружили 600 тыс. л спирта и его головной фракции, кустарное оборудование для производства спирта, пластиковые цистерны и автоцистерну.

Найденное имущество, транспорт и алкоголь были арестованы.

В мае 2017 года Росалкоголь и бойцы силовых структур обнаружили подпольное производство спирта в Московской области. Об этом сообщал «Интерфакс». В промзоне Житнево Домодедовского района сотрудники Росалкоголя обнаружили полуавтоматическую линию розлива, более 7,5 тыс. л спирта, около 200 бутылок поддельной водки и 16 тыс. наклеек, имитирующих специальные федеральные марки. На найденных канистрах со спиртом было указано, что жидкость предназначалась для наружного применения и создания лекарств. Оборудование и алкоголь были арестованы.