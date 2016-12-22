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Вице-президент США Пенс назвал Россию и Иран главными угрозами в мире
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Вице-президент США Пенс назвал Россию и Иран главными угрозами в мире
Политика, 08:46
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Вице-президент США Пенс назвал Россию и Иран главными угрозами в мире

Вице-президент США Майкл Пенс назвал Россию, Иран, а также терроризм главными угрозами в мире, в борьбе с которыми США будут помогать своим союзникам по НАТО. Об этом он заявил во время своего выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

«Попытки России перекроить международные границы силой и попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток, а также глобальная угроза терроризма, которая может нанести удар в любое время в любом месте, кажутся в мире сегодня опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — сказал Пенс.

Он отметил, что США готовы выполнять свои союзнические обязательства перед НАТО и «действовать по принципу, что нападение на одного [члена НАТО] — это атака на всех нас». По его словам, НАТО должно продолжать развитие, учитывая появление новых и старых противников, для того, чтобы «противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно угрозе терроризма». Пенс добавил, что США «будут продолжать укреплять связь между американской нацией и народами Европы на благо будущих поколений».

В августе 2016 года Майкл Пенс рассказал в интервью телеканалу NBC, что в случае победы на выборах президента в США администрация Дональда Трампа будет противостоять «российской агрессии».

Автор: Григорий Дубов
Теги: Россия , Иран , терроризм , Майкл Пенс
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