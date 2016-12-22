США потребовали освободить трех активистов China Labor Watch в Китае

Госдепартамент США призвал «немедленно» освободить трех активистов организации China Labor Watch, изучавших условия труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Time сообщила об аресте активиста организации Хуа Хайфэна. Сообщалось, что Хайфэн обвинялся в незаконной слежке в Китае, а его супруге полиция запретила говорить с ним и получать от него деньги. Директор China Labor Watch Ли Дзян рассказывал изданию, что он в течение нескольких дней не мог дозвониться еще до двух активистов: Ли Чжао и Су Хэна. «Их, скорее всего, держат на фабрике или в полиции, чтобы с ними было невозможно связаться», — заявлял директор.

Пресс-служба фабрики отказалась тогда комментировать ситуацию, при этом представители Белого дома уверяли издание, что производитель «соблюдает все законы».

Директор правозащитной организации сообщал о планах публиковать отчет в июне, в котором China Labor Watch собирается раскрыть данные о нарушениях прав работников на фабрике Иванки Трамп, однако Time отмечала, что пока неясно, являются ли способы получения информации организацией законными в Китае.

По данным газеты, China Labor Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке более 17 лет изучает соблюдение трудового законодательства поставщиками наиболее крупных компаний в мире.