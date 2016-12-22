CNN узнал об увольнении главы посольства США в Китае из-за решения Трампа

Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепе США.

По данным источников, Рэнк сообщил начальству о своей отставке, однако официально об этом пока не объявлялось. Представитель Госдепа в беседе с телеканалом заявил, что дипломат «принял личное решение».

Рэнк работал дипломатом при администрации экс-президента Барака Обамы, когда Белый дом вел консультации с властями Китая по Парижскому соглашению, и занимал этот пост до настоящего времени. Ожидалось, что Рэнк будет выполнять свои обязанности до прибытия нового посла США в Китае — бывшего губернатора штата Айова Терри Брэнстеда.

Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату 1 июня. Президент говорил, что при нынешних условиях это невыгодно для США и пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для американцев. Однако вскоре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем отказе пересматривать положения Парижского соглашения.