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CNN узнал об аресте подрядчика за утечку секретной информации АНБ
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CNN узнал об аресте подрядчика за утечку секретной информации АНБ
Политика, 04:32
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CNN узнал об аресте подрядчика за утечку секретной информации АНБ

Министерство юстиции США обвинило федерального подрядчика с доступом к секретной информации в утечке секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) о «российском деле». Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министерства.

Сотрудница компании Pluribus International Corporation, 25-летняя Реалити Ли Виннер вынесла засекреченные документы за территорию госучреждения и отправила в СМИ. Источники телеканала утверждают, что эти материалы были использованы в одной из статей The Intercept. В статье говорилось о «российской кибератаке программ подсчета голосов» на выборах президента в 2016 году. Источник CNN, близкий к правительству США, подтвердил подлинность изложенных фактов и их причастность к засекреченным данным АНБ.

«Виннер была арестована ФБР у себя дома в субботу, 3 июня, в понедельник она предстала перед судом», — говорится в сообщении. По данным телеканала, позднее девушка призналась в изъятии засекреченной развединформации с ее рабочего места, ее сохранения и передачи интернет-порталу. Как пояснили телеканалу в The Intercept, текст АНБ был прислан им анонимно.

Pluribus International Corporation после внутренней проверки выяснила, что Виннер была одним из шести сотрудников, распечатавших доклад. При этом она оказалась единственной, кто пользовался электронной почтой в информационном центре. Сообщается, что ей грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время Виннер помещена под арест.

Теги: Минюст , США
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