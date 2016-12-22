Роспотребнадзор назвал 8 разрешенных для купания мест в Москве

Столичный Роспотребнадзор назвал восемь зон отдыха, где разрешено купание в Москве. Об этом ведомство сообщило агентству «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора, купание разрешено в следующих зонах отдыха: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарево, пляжный комплекс «Бич Клаб», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро, озеро Белое.

Как сообщает «Интерфакс», на территории города есть 11 зон отдыха с купанием, однако две из них («Мещерское» и пляж «Левобережный») находятся на реконструкции, а зона отдыха Большой Садовый пруд находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства.

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