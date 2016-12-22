Акции Alphabet впервые превысили $1 тыс. за бумагу

Акции Alphabet Inc, которая владеет в том числе Google, впервые поднялись до $1007,15, спустя шесть дней, когда данный порог пробили ценные бумаги Amazon, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Alphabet Inc 4 июня закрылись на уровне $996,12 за бумагу, а открылись 5 июня на уровне $997,89 за акцию. До уровня $1007,15 они поднялись в 09:50 по нью-йоркскому времени (16:50 мск). На данный момент акции Alphabet Inc торгуются на уровне $1005,29.

О том, что акции Amazon впервые пробили $1000, сообщалось 30 мая. Тогда акции компании поднялись до $1000,18, но упали на $3, до $997,60, спустя пять минут после преодоления барьера в $1000.