Полиция нашла пилота сгоревшего в Адыгее вертолета

​Пилот совершившего жесткую посадку и сгоревшем в районе Адыгеи вертолета Ми-2 найден. Он дает показания о случившемся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает ТАСС.



Как рассказал собеседник агентства, вертолет совершил экстренную посадку из-за неисправности. У него были все документы, которые давали разрешение на полет, но они сгорели в вертолете, рассказал пилот.

О том что пилот пропал, ранее сообщал источник «Интерфакса». По его словам, «скорее всего, после приземления он сбежал, так как, по предварительным данным, полет не был санкционирован». Местное издание ГТРК «Адыгея» уточняло, что «пилот скрылся».



В понедельник, 5 июня, вертолет совершил жесткую посадку в станице Сергиевской. Как сообщал ТАСС со ссылкой на очевидцев, воздушное судно загорелось в воздухе, когда опрыскивало удобрениями посевы кукурузы. В вертолете был один пилот, который покинул горящий вертолет, который полностью сгорел после посадки.