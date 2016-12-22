Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,87 56,55 EUR Нал. 64,05 63,57 USD Бирж. 56,63 -0,03 EUR Бирж. 63,75 -0,16 USD ЦБ. 56,62 -0,07 EUR ЦБ. 63,81 +0,20 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1877,69 -0,22% РТС 1044,34 -0,16% Brent 49,48 -0,94% DJIA 21184,76 -0,10% Nasdaq 6297,06 -0,14% FTSE 7525,76 -0,29%
Полиция нашла пилота сгоревшего в Адыгее вертолета
Лента новостей
Акции Alphabet впервые превысили $1 тыс. за бумагу 22:15, Финансы Сирийские повстанцы заявили о сбитом в 50 км от Дамаска военном самолете 22:07, Политика Лев Леваев купил 50% добывающей изумруды компании в Замбии 22:05, Бизнес Граждане нашли новый способ уклонения от расплаты по кредитам 21:48, Финансы Полиция нашла пилота сгоревшего в Адыгее вертолета 21:44, Общество Эрдоган позвонил Путину после разрыва отношений арабских стран с Катаром 21:32, Политика Футбол. Сборная Венгрии — сборная России. Онлайн 21:30, Спорт Саудовская Аравия закрыла офис телеканала Al Jazeera 21:28, Политика «Мираторг» займется производством молока и сыра 21:21, Бизнес Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне 21:01, Политика «Газпром» заинтересовался проектом освоения шельфа Ирана 21:00, Бизнес Владимир Махлай опроверг продажу акций «Тольяттиазота» 21:00, Бизнес МИД отверг обвинения о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО 20:50, Политика Организаторы опровергли договоренность с мэрией о митинге 12 июня 20:35, Общество Новости из Европы и США: каким будет курс доллара к выходным 20:25, Деньги Эксперты назвали цели и автора фейка с бесплатными билетами в соцсетях 20:10, Технологии и медиа МИД пообещал Черногории ответные меры из-за «антироссийской истерии» 20:00, Политика От Гейтса до Баффетта: как миллиардеры снимались в кино 19:56, Фотогалерея  Шведская академия получила аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана 19:52, Общество Бывший футболист «Ньюкасла» умер после тренировки 19:41, Спорт В московском метро с дверей убрали надписи «вход» и «выход» 19:39, Общество Черногория официально вступила в НАТО 19:37, Политика «Дождь» узнал о планах Собянина вновь баллотироваться на пост мэра Москвы 19:28, Политика Москва в 2016 году потратила на транспортное строительство 270 млрд руб. 19:27, Общество Владелец крупнейшего производителя лекарств купит ТЦ «Горбушкин двор» 19:18, Бизнес МЧС предупредило о ночной грозе в Москве 19:03, Общество Как изменит ситуацию в Персидском заливе ссора арабских стран с Катаром 18:57, Политика Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии» 18:52, Общество
Полиция нашла пилота сгоревшего в Адыгее вертолета
Общество, 21:44
0
Полиция нашла пилота сгоревшего в Адыгее вертолета

​Пилот совершившего жесткую посадку и сгоревшем в районе Адыгеи вертолета Ми-2 найден. Он дает показания о случившемся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, вертолет совершил экстренную посадку из-за неисправности. У него были все документы, которые давали разрешение на полет, но они сгорели в вертолете, рассказал пилот.

О том что пилот пропал, ранее сообщал источник «Интерфакса». По его словам, «скорее всего, после приземления он сбежал, так как, по предварительным данным, полет не был санкционирован». Местное издание ГТРК «Адыгея» уточняло, что «пилот скрылся».

В понедельник, 5 июня, вертолет совершил жесткую посадку в станице Сергиевской. Как сообщал ТАСС со ссылкой на очевидцев, воздушное судно загорелось в воздухе, когда опрыскивало удобрениями посевы кукурузы. В вертолете был один пилот, который покинул горящий вертолет, который полностью сгорел после посадки.

Теги: авикатастрофа , крушение вертолета , Вертолет Ми-2
Главное
Черногория официально вступила в НАТО Политика
Материалы по теме
В Адыгее пропал пилот после жесткой посадки вертолета Общество
В Адыгее вертолет загорелся после жесткой посадки Общество
МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку