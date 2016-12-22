Владимир Махлай опроверг продажу акций «Тольяттиазота»

Владимир Махлай заявил Forbes, что его семья не собирается продавать долю в «Тольяттиазоте» (ТоАЗ).

О продаже акций предприятия 5 июня написала газета «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров крупных компаний, которые получали предложение приобрести акции, двух федеральных чиновников и одного банкира.

Сам Махлай заявил, что об этом он узнал только из прессы. Он также утверждает, что его сын Сергей, который и является основным акционером предприятия (70,91%), никаких переговоров на этот счет не ведет и долю в компании не продаст «никогда». «Потому что это — моя кровь», — считает Махлай.

«Это говорят [про продажу] те, кому это выгодно, а мне ни $2 млрд, ни $200 млрд, ни $300 млрд не нужно», — заявил он в комментарии Forbes.

Тем не менее, Махлай уточнил, что с Сергеем он в последнее время не встречался и тот ему не звонил. ​

«Ведомости» писали, что мандат на продажу 71,5% «Тольяттиазота» в феврале получил «Ренессанс Капитал», однако покупателей найти пока не удалось. Среди возможных претендентов на покупку активов газета называла «Уралхим», «Акрон», «ФосАгро» и АФК «Система». В «Уралхиме» изданию сообщили, что предложения о покупке не получали, а председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов рассказал, что такое предложение было, но он им больше не интересуется.

Структура собственности компании до конца неизвестна. Однако 9,97% акций владеет Дмитрий Мазепин через «Уралхим». В отношении руководства ТоАЗ по заявлению «Уралхима» в 2012 году было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Руководство компании считает, что из-за преступной схемы, которую придумали «неустановленные лица, принимающие управленческие решения», «Уралхим» лишился $550 млн.

Владимир Махлай и его сын Сергей заочно арестованы, их объявили в международный розыск. В 2015 году суд наложил арест на акции предприятия, а сумма ущерба по уголовному делу возросла почти до 100 млрд руб., писал «Коммерсантъ».