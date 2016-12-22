Эрдоган позвонил Путину после разрыва отношений арабских стран с Катаром

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным «сложившуюся ситуацию с Катаром». Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



Как отмечается в сообщении, лидеры обоих стран призвали «все заинтересованные страны» к диалогу, чтобы выработать компромиссные решения, для сохранения стабильности в регионе Персидского залива.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что «острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы» и необходимо координировать действия международного сообщества для борьбы с терроризмом. Лидеры Турции и России договорились совместно прилагать усилия, чтобы урегулировать конфликт в Сирии, в том числе, ускорить создание зон деэскалации в арабской республике.



Кроме того, турецкий и российский президенты поговорили об отношениях между Москвой и Анкарой. Оба лидера заявили, что работа по восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет «успешно».

Дипломатические связи с Катаром разорвали семь государств, а именно Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивы. Кроме того, Египет объявил, что запретит полеты катарских самолетов в своем воздушном пространстве. В том числе, им будет запрещено пролетать страну транзитом или совершать в ней посадку.

В Кремле отметили, что Россия не будет вмешиваться во внутреннюю политику стран Персидского залива. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в том, чтобы в регионе сохранилась «стабильная и мирная атмосфера».

Кроме того, в понедельник, 5 июня, глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Как сообщили в МИД России, в ходе переговоров особое внимание было уделено «резкому обострению отношений между Катаром» и некоторыми арабскими государствами. Лавров выразил обеспокоенность тем, что в «арабском мире» появился новый «очаг напряженности».

В этот же день в министерство иностранных дел России прибыл посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый и встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Они также в ходе встречи обсуждали «кризисную ситуацию» в отношениях между Катаром и арабскими странами.