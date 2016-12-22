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Шведская академия получила аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана
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Шведская академия получила аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана
Общество, 19:52
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Шведская академия получила аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана

Шведская академия получили текст лекции лауреата нобелевской премии по литературе за 2016 год Боба Дилана. Об этом сообщается на сайте академии.

«Речь экстраординарная и, как может показаться, выразительная», — говорится в сообщении. Речь Боба Дилана была отправлена в академию в виде аудиофайла. Расшифровка его лекции опубликована на сайте Шведской академии.

Боб Дилан заявил, что, когда он получил Нобелевскую премию по литературе, он должен задаться вопросом: «Как мои песни связаны с литературой?». Далее он вспомнил все значимые, на его взгляд книги, которые повлияли на его творчество.

«У меня есть принципы, и чувства, и осознанный взгляд на мир», — сказал в своей речи Дилан. Он пояснил, что входящие в школьную программу книги, такие как «Дон Кихот», «Айвенго», «Приключения Робинзона Крузо», «Путешествия Гулливера», «Повесть о двух городах», формируют мировоззрение, «понимание человеческой природы» и жизненные принципы.

«Я взял всё это, когда начал писать слова к песням. И темы из этих книг нашли свое место в моих песнях, осознавал я это или нет. Я хочу написать песни, подобные которым никто никогда не слышал, и эти темы будут фундаментальными», — сказал Дилан. Также он упомянул такие книги, как «Моби Дик», «На западном фронте без перемен» и «Одиссея».

«Песни отличаются от литературы. Их нужно петь, а не читать», — заметил Дилан. Он выразил надежду, что его стихи будут услышаны в музыкальной форме на концерте или в записи.

Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года. Как заявили члены Нобелевского комитета, она была присуждена музыканту за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».​​

На церемонию награждения Дилан приезжать отказался. Причиной он назвал «другие обстоятельства». Премия была вручена музыканту в начале апреля 2017 года. Церемонию вручения провели «под большим секретом», уточнял шведский телеканал SVT. 

Теги: Нобелевская премия , Нобелевская премия по литературе , Боб Дилан
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