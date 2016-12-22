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Глава МИД Катара позвонил Сергею Лаврову
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Глава МИД Катара позвонил Сергею Лаврову
Политика, 18:45
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Глава МИД Катара позвонил Сергею Лаврову

Глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани позвонил главе МИД России Сергею Лаврову. Они провели телефонный разговор, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Во время разговора «основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств», говорится в сообщении. Главы МИД выразили «серьезную обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира».

Также посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый приехал в здание МИД России, его принял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. «В ходе состоявшейся беседы посол изложил оценки и соображения катарской стороны в связи с кризисной ситуацией, возникшей в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств», — отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что разрыв дипотношений шести арабских стран и Мальдивской Республики с Катаром является их внутренним делом. «Это их дело. Это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так», — сказал Лавров.

Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипотношений с Катаром 5 июня 2017 года. Страны обвинили Катар в поддержке запрещенных на территории России организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане». Мальдивы также разорвали дипотношения с Катаром.

Теги: МИД , Лавров , Катар , разрыв дипломатических отношений
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