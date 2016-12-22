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Набиуллина назвала два возможных варианта снижения ключевой ставки
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Набиуллина назвала два возможных варианта снижения ключевой ставки
Экономика, 18:14
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Набиуллина назвала два возможных варианта снижения ключевой ставки

Центральный банк России обсудит два варианта снижения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров 16 июня, об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о выборе между понижением ключевой ставки на 0,25 п.п. и 0,5 п.п.

«Мы действительно будем рассматривать две опции, принимать решение на базе анализа показателей инфляции и инфляционных ожиданий и ситуации в экономике», — заявила глава ЦБ.

До этого, 1 июня, Набиуллина говорила, что ЦБ видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки. «Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас еще есть возможность для их ослабления», — говорила она. Темпы роста будут зависеть от экономической ситуации, фактической инфляции, инфляционных ожиданий, а также от динамики цен на нефть, отмечала глава ЦБ.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 9,25% годовых. Последнее снижение прошло в апреле и составило 0,5 п.п.

Теги: ЦБ , ключевая ставка , Эльвира Набиуллина
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