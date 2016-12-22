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В Думе предложили не давать визы гражданам ЕС по «случайному» принципу
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В Думе предложили не давать визы гражданам ЕС по «случайному» принципу
Политика, 18:22
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В Думе предложили не давать визы гражданам ЕС по «случайному» принципу

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил применять ответные меры к тем странам, которые отказываются выдавать визы жителям Крыма. Об этом он заявил во время встречи с участниками дипломатического семинара в Москве, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что на основе взаимности можно. Это вопрос международной политики», — сказал Толстой. Он предложил, что если Германия отказывает в визе жителю Крыма, то Россия может отказать гражданину ФРГ, «который из Саксонии, например, по случайному, выборочному принципу и мотивировать это так же, как и они».

«На мой взгляд, есть просто представления о справедливости», — пояснил Толстой. По его словам, россияне, которые живут в Крыму, «имеют такое же право путешествовать по миру, как и все остальные граждане России». «Я считаю, что в отношении Донецка и Луганска это должно распространяться», — добавил вице-спикер Госдумы.

Министерство иностранных дел России рассматривает варианты решения проблемы отказов в визах крымчанам, отметил Толстой. По его мнению, позиция МИД России по данному вопросу «должна быть жестче».

Евросоюз в 2014 году ограничил выдачу шенгенских виз жителям Крыма. Крымчане могут получить разрешение на въезд в ЕС по украинским паспортам в консульствах стран на Украине.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил 24 мая выдать жителям Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинские паспорта. Кроме того, он дал поручение правительству рассмотреть вопрос выдачи паспортов старого образца жителям Донбасса и крымчанам в том случае, если они не смогу получить биометрические.

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявлял, что подобное ограничение нарушает нормы международного права, и отмечал, что такие меры являются «коллективным наказанием довольно большой группы людей за их политические взгляды».

Как заявил в мае замглавы МИД России Алексей Мешков, Москва ведет «тяжелые бои» с Брюсселем по вопросу виз для крымчан. Он отметил, что почти на всех встречах по линии ЕС поднимается данная тема. Заместитель министра иностранных дел назвал введенные визовые ограничения для жителей Крыма «визовым геноцидом».

Теги: Госдума , Евросоюз , Крым , шенгенские визы , Петр Толстой
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