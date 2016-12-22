«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 13,3%

В январе—мае 2017 года группа «Газпром» увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В абсолютных цифрах увеличение составило 9,5 млрд куб. м, потребителям поставлено 81,2 млрд куб. м газа, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

По данным компании, «значительно выросли» поставки в Северо-Западную и Центральную Европу.

Больше всего вырос экспорт газа в Австрию, Сербию и Венгрию — на 79,5, на 42,2 и 37,3% соответственно.

Кроме того, на 21,7% увеличился экспорт газа в Словакию, на 15,6% — в Германию, на 13,6% — в Данию, на 14,5% — в Чехию. Существенный рост импорта российского газа продемонстрировали также Турция (на 22,6%), Болгария (на 14,5%) и Греция (на 8,6%).

Всего за первые пять месяцев с начала 2017 года «Газпром» добыл 198,5 млрд куб. м газа, что на 27 млрд куб. м, или на 15,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. ​

В январе 2016 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5%.

По его словам, всего за 2016 год «Газпром» экспортировал в Европу и Турцию 179,3 млрд куб. м газа, что стало «максимумом за всю историю газовой отрасли».