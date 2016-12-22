В Госдуме ответили на идею штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов не поддерживает идею введения штрафов для должностных лиц Росгидромета. Об этом он сообщил агентству городских новостей «Москва».

По его словам, невозможно привлечь сотрудников Росгидромета за «непредумышленные действия». Он отметил, что нельзя в точности спрогнозировать погоду.

«Проблема не в злонамеренности действий сотрудников Росгидромета, а в несовершенстве метода. За несовершенство метода отвечать сотрудники Росгидромета не должны», — заявил Емельянов.

Глава МЧС России Владимир Пучков 5 июня предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — отметил Пучков. По его словам, в этой сфере должен действовать «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды».

Как заявил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганко, в организации уже существует практика лишения премий за «неоправдавшийся» прогноз погоды, поэтому дополнительные штрафы вводить не стоит.

Ураган с дождем и градом обрушился на Москву 29 мая. Ветер достигал 25 м/с. В результате урагана погибли 17 человек, более 170 человек пострадали. В Москве ураган повредил кровли у 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тыс. автомобилей.

В Московской области в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев. Без электричества в Подмосковье остались 18,3 тыс. человек.